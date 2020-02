Après avoir finalement réglé la bataille juridique avec Qualcomm l’année dernière et obtenu un approvisionnement en puces 5G pour son iPhone 12, les choses semblaient bien se passer entre Apple et Qualcomm.

Cependant, un nouveau rapport indique qu’Apple n’est pas satisfaite de l’antenne conçue par Qualcomm pour fonctionner avec ses puces 5G. Pour cette raison, Apple aurait décidé d’en faire une personnalisée directement.

La source anonyme citée par Fast Company affirme que l’antenne QTM 525 5G de Qualcomm ne fonctionnerait pas comme prévu par Apple pour l’iPhone 2020, même en ce qui concerne l’épaisseur. La firme de Cupertino aurait décidé de travailler sur sa propre antenne 5G qui peut fonctionner avec le modem Snapdragon X55 5G de Qualcomm.

La même source a toutefois déclaré qu’Apple pourrait éventuellement décider d’abandonner cette idée et d’utiliser l’antenne 5G de Qualcomm.

En bref, Apple devra décider s’il faut compter sur Qualcomm et augmenter l’épaisseur du prochain iPhone 12,. Elle peut également décider de concevoir une puce maison, avec tous les risques encourus. Seulement, les antennes requises pour les appareils à ondes millimétriques 5G sont plus difficiles à concevoir par rapport à d’autres types d’antennes. En effet, elles envoient et reçoivent des signaux de fréquence plus élevée que les générations précédentes, laissant peu de place aux erreurs de conception et de production.