Le Coronavirus met depuis des semaines la population chinoise et au-delà à genoux, causant également de nombreux problèmes pour le transport maritime. Pour intervenir au secours des passagers actuellement bloqués au Japon sur le bateau de croisière Diamond Princess, le ministère japonais de la Santé a envoyé, en plus des stocks, une quantité de plus de 2000 iPhone.

Pourquoi ce choix ? La solution est vite expliquée. Comme le rapporte le site japonais Mokotakara, tous ces iPhone permettent d’assister et aider les passagers d’un point de vue médical. Le dispositif permettra en effet aux passagers de consulter l’app officielle du ministère de la santé. Ils pourront ainsi avoir un médecin toujours disponible en cas de besoin. Plus de 100 passagers ont été mis en quarantaine sur le navire pour des cas de contagion généralisés par le coronavirus. C’est pour cette raison que le ministère a opté pour cette fourniture d’iPhone, afin de rencontrer tous les passagers.

Tous les appareils sont censés être retournés à la fin de cette mauvaise expérience … ou peut-être pas ? Pour le moment, on ne sait pas. Le principal est que ce navire puisse enfin accosté et, le coronavirus maîtrisé.