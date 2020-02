Nouveau contenu sur Apple TV+, avec l’arrivée de la première saison de la docuserie “Visible: Out on Television”.

Comme décrit par Apple, la série explore l’histoire du mouvement LGBTQ américain à travers l’objectif du téléviseur. Le spectateur verra des images d’archives et de nouvelles interviews, toutes axées directement sur l’homophobie, l’évolution des personnes LGBTQ et la sortie du monde de la télévision.

“Visible: Out on Television” parle de l’importance de la télévision comme moyen d’entrer dans les foyers familiaux pour façonner la conscience américaine et comment le mouvement LGBTQ a à son tour façonné la télévision. La docuserie est racontée par Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris et Lena Waithe. Chaque épisode d’une heure explorera des thèmes tels que l’invisibilité, l’homophobie, l’évolution des personnes LGBTQ et bien plus encore.

Les cinq épisodes de la première saison sont maintenant disponibles sur Apple TV+.