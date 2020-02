Apple a publié une nouvelle mise à jour pour l’application Shazam, qui ajoute une nouvelle fonctionnalité dédiée à la recherche de contenu. Du nouveau aussi pour Shazam Encore.

Shazam est l’une des applications les plus connues de l’App Store, acquise par Apple il y a environ un an. Avec cette application, vous pouvez découvrir le nom et l’artiste de n’importe quelle chanson, simplement en utilisant le microphone de l’iPhone.

La nouvelle mise à jour ajoute le bouton Rechercher à droite de l’écran principal de Shazam. Il peut être utilisé pour rechercher des artistes, des chansons et des paroles.

« Avez-vous une chanson en tête ? Vous pouvez maintenant trouver un artiste ou une chanson en appuyant sur le nouveau bouton Rechercher sur l’écran principal. Tu ne te souviens pas du titre ou du nom ? Essayez avec les mots du texte ! »

Le bouton Rechercher remplace l’icône de la caméra présente jusqu’à présent dans la même position, grâce à laquelle il a été possible de numériser une image avec le logo Shazam ou un QR Code pour découvrir de nouveaux contenus. Depuis, la fonction appareil photo a complètement disparu de l’application.

En touchant la nouvelle icône de recherche, une nouvelle interface dédiée s’ouvrira. Vous pourrez rechercher et jouer les chansons souhaitées à partir du nom de l’artiste, du nom de la chanson ou du texte. Les utilisateurs qui s’abonnent à Apple Music pourront commencer à jouer la musique entière directement depuis Shazam.

Apple a également mis à jour l’application Shazam Encore, qui est désormais gratuite. Cette application a coûté 3,29 € et était la version de l’app sans publicité. Étant donné qu’Apple a également supprimé les publicités de Shazam de base, il n’était pas logique de continuer à avoir la version “Encore” payante. Les deux applications sont identiques et nous sommes surpris qu’Apple ne l’ait pas encore supprimé.