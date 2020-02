Après une longue phase de tests bêta, le très attendu Shadowgun War Games est officiellement disponible sur l’App Store.

Le nouveau titre de Madfinger, annoncé il y a quelques mois, est essentiellement configuré comme un titre FPS coopératif avec une inspiration claire de Overwatch de Blizzard. Shadowgun War Games est un jeu de tir qui se caractérise par un niveau graphique remarquable et un système de combat conçu pour s’adapter à l’affichage de nos appareils assurant la meilleure réactivité possible.

Le jeu vous embarque dans des batailles 5v5 passionnants, divisés en différents modes de jeu allant du Deathmatch en équipe classique au Capture classique du drapeau, tous les modes conçus pour stimuler au mieux le jeu en équipe et la coopération. En bref, Shadowgun War Games possède tous les ingrédients pour attirer les joueurs. Tous les personnages disponibles ont évidemment des rôles et des capacités différents. Cela permet de stimuler les joueurs à créer la synergie d’équipe parfaite et ainsi remporter la victoire. Les nombreuses cartes de jeu sont également conçues pour satisfaire le désir des joueurs les plus compétitifs, qui trouveront autant de zones de jeu disponibles pour défier leurs adversaires dans des batailles à mort.

Ce jeu nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure et peut être installé gratuitement sur iPhone, iPad et iPod Touch. Il y a bien sûr plusieurs achats intégrés pour acheter de nouveaux skins et d’autres contenus pour les personnages, ainsi qu’un Season Pass pour accéder aux défis et au contenu supplémentaire. Évidemment, nous ne pouvons que recommander le titre à tous les fans d’Overwatch, mais en général des titres FPS compétitifs, qui trouveront dans Shadowgun War Games un titre vraiment intéressant pour tuer le temps en compagnie de leurs iDevices.

Shadowgun War Games est disponibles gratuitement sur l’App Store (avec achats intégrés).