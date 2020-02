Après son lancement dans certains pays, Gameloft a annoncé la disponibilité d’Overdrive City dans le reste du monde.

Overdrive City mélange différents genres de jeux vidéo pour offrir à la fois une nouvelle approche des jeux City-building et des jeux voitures, grâce à des marques sous licence et des courses jouables. Les joueurs devront devenir de vrais magnats de l’industrie automobile, de l’atelier à la ligne de départ.

Dans le jeu, vous devrez construire des voitures, fournir des services, gérer les exportations et conduire votre collection de voitures pour créer un empire automobile. Le jeu se déroule dans un monde varié, composé de salles d’exposition, de rues personnalisées, de monuments uniques et de nombreuses grandes surprises, y compris des usines automobiles avec un design exclusif pour Overdrive City, conçues en collaboration avec chacune des marques sous licence du titre.

Dans ce titre, il y a plus de 50 voitures des marques les plus importantes, dont les Porsche 911 GTS, Nissan GT-R Nismo, Ford Shelby GT500 de 1967 et bien d’autres. Chaque voiture peut être personnalisée avec un système à 50 niveaux et de nombreuses couleurs. Il existe également un mode carrière divisé en six chapitres qui invitera le joueur à conduire ses voitures dans des endroits exotiques. Avec plus de 1000 courses et un bon gameplay, les joueurs peuvent améliorer leur technique, ou activer l’auto-drive pour terminer chaque course et essayer de devenir champions. Le jeu sera constamment mis à jour avec de nouvelles voitures, marques et fonctionnalités.

En bonus de bienvenue, tous les joueurs qui téléchargeront Overdrive City d’ici le 22 février 2020 recevront un pack commémoratif de lancement. Overdrive City est disponible gratuitement sur l’App Store, avec des achats intégrés.