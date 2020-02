Les futures versions d’Apple Watch pourraient être mises à niveau, grâce à une section modulaire à l’arrière utile pour ajouter de nouveaux capteurs et fonctionnalités, tout en améliorant les fonctions existantes.

L’Apple Watch est l’un des appareils portables les plus populaires au monde, grâce à son design élégant et compact et à ses fonctionnalités. Cependant, sa mise en œuvre actuelle empêche l’ajout de nouvelles fonctions, forçant les utilisateurs à acheter le prochain modèle s’ils souhaitent les avoir. Tout cela pourrait bientôt changer.

Dans un nouveau brevet intitulé “Système modulaire pour montres” et publié jeudi par l’United States Patent and Trademark Office, Apple propose la possibilité d’ajouter de nouveaux éléments à un appareil similaire à l’Apple Watch, en ne remplaçant que l’arrière.

En remplaçant uniquement la partie arrière “modulaire”, l’appareil pourra maintenir la certification contre l’eau et la poussière, absolument nécessaire dans ces appareils.

Le module en question sera connecté à l’arrière de l’Watch via une variété de mécanismes différents. Bien que l’image montre l’utilisation d’un système de boulons, le brevet émet également l’hypothèse que ces modules pourraient être facilement connectés ou retirés du corps principal de la montre sans nécessiter d’outils spécifiques.

La mise en place du module à l’arrière rendra également ce dernier plus difficile à retirer, car le contact avec le poignet de l’utilisateur restera tendu. Un éventuel “joint étanche” est également évoqué, lequel pourrait permettre de maintenir l’intégrité des éléments entre le module et le boîtier.

Comme il s’agit d’un énième brevet, il est impossible de savoir quand une telle montre Apple sortira. Néanmoins, il reste intéressant de voir qu’Apple travaille ses idées afin d’innover pour apporter davantage de fonctions à sa gamme Watch.