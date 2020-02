Selon DigiTimes, Apple a déjà conclu des accords pour la fourniture de puces et de composants nécessaires à l’assemblage du premier iPad Pro 5G.

Les futurs iPad Pro 5G devraient intégrer la puce A14 réalisée avec un processus de 5 nm. Il n’est pas exclu qu’Apple puisse créer une version ad hoc (A14x) pour ses prochaines tablettes. Ces dernières devraient prendre en charge la 5G mmWave et sub-6GHz, grâce au modem Snapdragon X55 fabriqué par Qualcomm. C’est le même fournisseur en charge des puces pour les iPhone 12.

Le mmWave est un ensemble de fréquences 5G qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances. Cela en fait le système le plus approprié pour les zones urbaines. D’un autre côté, la 5G sub-6GHz est généralement plus lent que le mmWave, mais les signaux voyagent sur de plus grandes distances, ce qui la rend parfaite pour les zones suburbaines ou rurales.

Les iPad Pro 2020 pourraient être présentés en octobre et lancé d’ici novembre 2020.