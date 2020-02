Bien que l’épidémie du Coronavirus soit loin d’être terminée, DigiTimes semble confiant quand au lancement des iPhone 12 et iPhone SE 2. Normalement, la production de masse ne devrait pas être affectée, sachant qu’elle est débutera cet été (fin juin/juillet).

DigiTimes explique également que :

« Les fabricants de composants semi-conducteurs composés basés à Taïwan se préparent à répondre aux livraisons d’appareils PA (amplificateur de puissance), RF (radiofréquence) et VCSEl pour un nouveau modèle d’iPhone, provisoirement baptisé “SE2”. Et la visibilité de leurs commandes pour le nouvel appareil est de plus en plus renforcée malgré les incertitudes sur l’épidémie de coronavirus, selon des sources de l’industrie.

Les sources ont déclaré que l’iPhone SE2, un modèle LCD d’entrée de gamme censé être lancé au premier semestre 2020, incorporera principalement les mêmes composants que ceux adoptés pour l’iPhone 8. Les IDM américains tels que Qorvo et Avago étant parmi les fournisseurs de RF et PA (les composants du nouveau modèle). Leurs partenaires taïwanais de fonderie d’épi-plaquettes Win Semiconductors, Visual Photonics Epitaxy (VPEC) et Advanced Wireless Semiconductor (AWSC) exploiteront indirectement la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone SE2, ont indiqué les sources. »

Apple aurait également passé davantage des commandes pour le futur processeur A14 Bionic. Les commandes seraient 50% plus élevées que celles de l’A13 Bionic en 2019. Le géant californien s’attend apparemment à d’importantes ventes de ses futurs iPhone 12, dotés de la 5G.

Bien entendu, il s’agit là des dernières informations, mais si l’épidémie du Coronavirus n’est pas contenue, la situation peut encore changer.