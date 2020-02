Google vient d’annoncer une petite mise à jour de Gmail qui se veut néanmoins importante pour les utilisateurs d’iOS. Elle améliorera encore la façon dont les utilisateurs ajoutent des pièces jointes.

Avec la prochaine version de Gmail pour iOS, les utilisateurs pourront télécharger des pièces jointes directement depuis l’application Fichier sur leur appareil iOS. La nouvelle fonction devrait apparaître pour tous les utilisateurs d’iOS dans les semaines à venir. En effet, Google a confirmé qu’il s’agira d’un déploiement étendu. Par conséquent, il peut prendre plus de deux semaines pour arriver sur tous les appareils.

Pour profiter de cette nouvelle fonction, il vous suffit de rédiger ou de répondre à un e-mail et de cliquer sur l’icône de pièce jointe pour accéder à la section “Pièces jointes”. Ainsi, vous aurez simplement à sélectionner l’icône du dossier pour choisir une pièce jointe dans l’application Fichiers. C’est un moyen beaucoup plus simple et plus intuitif d’ajouter des pièces jointes aux e-mails.

Nous vous rappelons que Gmail est disponible gratuitement sur l’App Store.