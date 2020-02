Hier, Reuters a écrit que Foxconn ramènera ses capacités de production en Chine d’au moins la moitié d’ici fin février. D’ajouter qu’à la fin du mois de mars, l’entreprise visait à atteindre 80% de sa capacité de production. Les deux rapports se sont révélés erronés.

Il y a quelques heures, Foxconn a nié avoir prévu de reprendre au moins 50% de ses activités de fabrication en Chine d’ici fin février : « Les informations publiées par Reuters ne sont pas vraies et pour le moment nous n’avons aucune nouvelle à ce sujet. »

Le plus grand fournisseur d’Apple fait donc savoir qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de nouvelles concrètes quant au retour à la normale de ses activités en Chine. Tout dépend de l’évolution au sujet du Coronavirus et des décisions du gouvernement.

Foxconn n’a pas fourni d’autres détails ou informations sur le calendrier possible d’une reprise partielle des opérations. Aussi pour ces raisons, la société prévoirait d’augmenter la production dans ses usines en Inde. Son objectif est d’au moins assurer la production des appareils les plus urgents pour Apple et d’autres clients.