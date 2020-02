Microsoft a enfin introduit son service de streaming de jeux vidéo, xCloud, sur iOS, qui permet jouer en streaming à des jeux Xbox. Il est possible de streamer des jeux comme Halo: The Master Chief Collection et bien d’autres titres. Cela fonctionne directement sur iPhone et iPad. Pour le moment, l’application iOS est sortie sur TestFlight pour un nombre limité d’utilisateurs (les places disponibles sont déjà épuisées).

Après une série de tests internes, c’est la première fois que l’application et le service Microsoft associé sont également sortis en version bêta publique. La sortie finale est attendue dans quelques mois. La bêta n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Contrairement à l’application Xbox Game Streaming sur Android, cet aperçu iOS concerne uniquement Project xCloud et n’inclut actuellement pas le streaming sur console Xbox.

Pour le moment, xCloud sur iOS vous permet de jouer en streaming uniquement vers “Halo: The Master Chief Collection”, en raison des limitations non spécifiées imposées par Apple. Microsoft s’efforce d’offrir plus de titres au lancement.

Grâce xCloud, la puissance de votre appareil importera peu. Ce qui primera c’est lvotre débit Internet. Il devra être suffisamment important pour éviter les tags durant vos sessions de jeu.