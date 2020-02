L’Apple Car qui fait l’objet de rumeurs depuis longtemps pourrait embarquer un système de phares capable de fournir aux conducteurs une plus grande visibilité de la route. Il mettrait en évidence les zones d’intérêt à l’avant du véhicule, en plus de rendre la lumière émise plus lumineuse dans certaines zones spécifiques.

À l’heure actuelle, la plupart des voitures sont en mesure de fournir des données supplémentaires sous la forme d’indicateurs sur le tableau de bord, d’alarmes ou d’informations sur les écrans. Seulement, la plupart fournissent des informations limitées et exigent que les conducteurs regardent loin de la route, de tout obstacle ou d’autres véhicules, ce qui est très dangereux.

Le nouveau brevet d’Apple est intitulé “Système et méthode de projection de la lumière et de l’image” et offre un moyen de tenir les conducteurs conscients des dangers associés à la route sans les quitter des yeux. Apple suggère qu’elle pourrait modifier la lumière émise par les phares pour mettre en évidence des parties de la route qui devraient être portées à l’attention du conducteur.

Le véhicule recevra des données sur ce qui se trouve sur la route devant lui et sur les côtés, grâce à une série de capteurs similaires à ceux qui seraient utilisés pour un système de conduite autonome. Les données sont saisies dans un système qui analyse la scène de la route, capable de déterminer comment le véhicule doit conduire, ainsi que de prendre en compte la vitesse en cas d’obstacles routiers.

Dans un sens, les phares du véhicule peuvent éclairer un certain point d’intérêt pour le conducteur, l’aidant également à identifier ce qu’est l’objet. Par exemple, ils pourraient utiliser un symbole ou un système d’éclairage pour différencier les autres véhicules des piétons. De plus, le système pourrait utiliser ces capteurs pour assurer un éclairage uniforme de la route, en tenant également compte des effets météorologiques, de l’éclairage extérieur et de la réflexion.

Mais cela ne s’arrête pas là, car ce système d’éclairage pourrait également être utilisé d’autres manières, comme pour offrir plus d’informations au conducteur, par exemple en montrant comment prendre le prochain virage à partir des informations du système de navigation.

Le système pourrait également reconnaître un piéton sur la route. Il pourrait mettre en évidence de petits points sur les articulations principales de la forme du piéton pour montrer sa présence au conducteur. En positionnant les points sur les articulations et en les traçant, le système pourrait montrer au conducteur les mouvements du piéton ou sa démarche.

Tout comme l’Apple Car elle-même, ce brevet n’est qu’une idée parmi tant d’autres. Apple protège ses inventions en attendant que la technologie soit prête ou encore que le marché soit mûr. Pour ce qui est de la voiture Apple, son existence reste incertaine.