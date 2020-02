Le grand succès d’Apple Pay, dont l’utilisation augmente d’année en année, apportera des gains importants dans les coffres d’Apple.

Le Financial Times a confirmé qu’Apple prend 0,15% sur toutes les transactions Apple Pay. Il s’agit d’un revenu que les banques paient pour pouvoir être choisies et impliquées dans le système de paiement Apple. Les systèmes de paiement mobile tels que Google, cependant, ne prévoient pas de frais à payer aux banques.

Étant donné qu’aux États-Unis, ce n’est qu’en 2018 que les transactions par carte de crédit ont atteint un total de 7 milliards de dollars, et qu’Pay représentait environ 5%, cela signifie qu’Apple a empoché environ 525 millions de dollars en 12 mois.

En 2025, les transactions via Pay pourraient représenter 10% des transactions, ce qui ferait gagner plus d’un milliard de dollars à Apple en un an.

Tout cela en considérant uniquement les États-Unis et non les autres pays où Apple Pay est actif. En clair, Apple a un service qui ne demande qu’à lui rapporter davantage d’année en année.