C’est officiel, le Mobile World Congress 2020 initialement organisé sur 24 au 27 février vient d’être annulé par l’organisateur. Cette décision résulte de l’urgence sanitaire qui fait suite à l’épidémie du Coronavirus.

Pour rappel, le Mobile World Congress de Barcelone est le plus grand rendez-vous de la technologie mobile. Malheureusement, l’édition 2020 n’aura pas lieu et, ce n’est sans conséquences pour la ville mais aussi pour les exposants. « Des sources proches de la GSMA ont déclaré que les négociations pour l’annulation de l’événement avaient été bloquées et que l’organisation ne serait pas en mesure de réclamer une assurance au MWC si les autorités catalanes ne bloquaient pas l’événement », rapporte Wired.

« La GSMA a été forcée de rendre une décision sur l’annulation de l’événement ce mercredi après une réunion d’urgence à 13h00 GMT, en raison des abandons massifs d’entreprises préoccupées par la propagation du coronavirus. »

En effet, plusieurs grands noms avaient déjà pris leur décision ne pas assister à l’évènement. Il y avait : Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, HMD et Volvo ont abandonné. Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, McAfee, BT, HMD Global et d’autres.

Plus de 100 000 personnes de 200 pays étaient attendus à Barcelone pour assister au salon annuel. C’est tout autant de personnes qui devaient pour la plupart voyager en avion, et venir des quatre coins du monde.

Si l’annulation aura d’énormes répercussions financières pour les exposants, cette décision est certainement la meilleure pour éviter la propagation du Coronavirus.