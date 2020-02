Hier, Samsung a officiellement présenté le Galaxy Z Flip, un nouveau smartphone pliable qui pourrait bien changer l’ensemble du secteur.

La vidéo de 27 secondes montre ce smartphone à clapet visant à conquérir une bonne part de marché dans les prochains mois. Dans la publicité, Samsung souligne un point important au sujet de l’écran : « Vous pouvez remarquer un pli au centre de l’écran principal, ce qui est une caractéristique de l’écran. »

Des caractéristiques moyennes

Le Samsung Galaxy Z Flip dispose d’un écran Infinity Flex de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD et un ratio de 22:9. L’écran peut être ouvert pour former un angle de 180 degrés et dans deux positions intermédiaires en activant le mode Flex du One UI 2.0.

Clairement, un smartphone pliable est une excellente idée, d’autant qu’il offre une surface d’écran de de 6,7 pouces une fois ouvert. C’est plus que le dernier iPhone 11 Pro Max d’Apple. Le fait de pouvoir le plier et le ranger dans une poche plus facilement est également une bonne chose.

Et le prix, on en parle ?

En revanche, le prix de 1 500 € est un réel problème, surtout que les spécifications de l’appareil ne sont pas très alléchantes. Elles le sont même moins que les nouveaux Galaxy S20+ et Ultra, nettement mieux fournis : meilleur processeur, meilleur APN, ou encore batteries de plus grande capacité. Sans oublier que le Galaxy Z Flip ne dispose pas de slot pour carte microSD. Il se limite à 256Go de mémoire. Là aussi, il est bien dommage que Samsung n’est pas fait le nécessaire, surtout de nos jours.

En dehors du prix stratosphérique, ce nouveau smartphone pliable né pour changer le secteur peut tout de même trouver ses clients.

Où l’acheter ?

Le Galaxy Z Flip sera commercialisé ce vendredi 14 février et est déjà disponible en précommande. Vous le trouverez sur le site de Samsung, mais aussi chez Darty et à la Fnac.

Prise en main

Histoire de vous faire une meilleure idée sur cet ovni, voici quelques prises en main en vidéos :