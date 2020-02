Samsung a présenté ses nouveaux Galaxy Buds+ qui entrent en concurrence avec les AirPods, puisqu’ils sont parfaitement compatibles avec l’iPhone.

Cette nouvelle version de la ligne Buds comprend de nouvelles couleurs, une durée de vie de la batterie plus longue et une qualité sonore supérieure. Une application iPhone permettra aux utilisateurs de contrôler les écouteurs et l’égalisation.

Le design des écouteurs est identique à celui de la version précédente. Samsung a juste opté pour de nouvelles couleurs pour remplacer les versions en jaune et argent.

Le système à deux haut-parleurs avec woofer et tweeter devrait améliorer considérablement la qualité sonore globale et l’isolation acoustique.

Samsung a déclaré que ces écouteurs ont une autonomie de 11 heures et peuvent évidemment être rechargés en déplacement grâce à leur étui. Avec la charge rapide de 3 minutes, vous pouvez utiliser les Galaxy Buds+ pendant environ 1 heure en lecture audio. Les utilisateurs iOS peuvent également utiliser Siri en l’activant avec le bouton approprié.

Les premières impressions parlent d’une excellente qualité audio et d’une meilleure expérience de charge que le modèle précédent. Si vous ne vous souciez pas du couplage synchronisé avec iCloud ou du partage audio intégré par Apple, les Galaxy Buds+ sont une belle alternative aux AirPods. Évidemment, si vous recherchez une annulation adaptative du bruit, vous devrez vous tourner vers les AirPods Pro.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds+ seront disponibles à partir du 17 février au prix de 169 €.