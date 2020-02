Une nouvelle application créée par le gouvernement chinois permet aux gens de vérifier s’ils ont été en contact étroit avec quelqu’un qui a déjà contracté le coronavirus ou est à haut risque.

L’application a été développée par divers ministères et la China Electronics Technology Group Corporation, avec le soutien des données des autorités de la santé et des transports. Une fois l’application installée, actuellement uniquement disponible en Chine, l’utilisateur doit saisir un numéro et un code d’identification.

Cette application vérifie l’historique de localisation de ceux qui sont à haut risque ou qui ont contracté le coronavirus. Ainsi, elle peut avertir les utilisateurs qu’ils se trouvaient simultanément aux mêmes endroits.

La notification intervient dans trois cas :

Aux personnes qui travaillent en étroite collaboration, vivent ou font des études avec la personne infectée ou potentiellement infectée.

Personnel médical, membres de la famille ou autres personnes ayant été en contact étroit avec le patient.

Passagers et membres d’équipage d’avions, de trains et d’autres moyens de transport dans lesquels la personne infectée était présente.

La chronologie des déplacements des personnes à risque ou infectées est reconstituée par les professionnels de santé et les autorités en charge à partir de ses déclarations ou de celles d’amis, de proches et de témoins.

Au-delà des problèmes de confidentialité qui découlent d’une application de ce type, il semble que les Chinois aient apprécié l’idée et l’installent en masse.