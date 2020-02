Apple vient d’embaucher un ancien cadre de Warner Music, Jeff Bronikowski, pour diriger une partie de l’équipe Apple Music en tant que gestionnaire mondial des initiatives musicales stratégiques de la société.

Bronikowski a mis à jour son statut LinkedIn hier soir, disant qu’il travaillera avec l’équipe Apple Music. Le lieu de son travail sera à New York, mais il passera également du temps à Culver City et Cupertino.

Avant de rejoindre Music, Bronikowski était vice-président directeur du Warner Music Group. Il se concentrait sur le développement commercial mondial et les nouvelles technologies. Auparavant, il a également travaillé chez The Echo Nest, acquis plus tard par Spotify, ainsi que par IAC et Tribeca Shortlist.

Actuellement, Music fait face à la concurrence féroce de Spotify, qui continue de croître de plus en plus grâce à la forte concentration sur les podcasts originaux. À ce jour, Music compte actuellement plus de 60 millions d’utilisateurs payants. C’est environ la moitié des 125 millions d’abonnés Spotify, mais les perspectives de croissance en 2020 semblent encourageantes.