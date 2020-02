Après avoir fait ses premiers pas sur iPad en 2016, voilà que l’application Swift Playgrounds débarque sur le Mac grâce Catalyst, qui permet de rendre une application universelle, don compatible avec les deux systèmes (iOS & macOS)

Le principe de Swift Playgrounds est de permettre aux novices d’apprendre à coder tout en s’amusant. Apple a fait en sorte de rendre la programmation plus simple et intuitive, de sorte que même les plus jeunes puissent s’y mettre.

« Swift Playgrounds est une app révolutionnaire pour Mac et iPad avec laquelle tu peux apprendre à coder et faire des expériences de programmation tout en t’amusant. En suivant les cours guidés de la rubrique « Apprendre à coder », tu pourras résoudre des puzzles interactifs et maîtriser les notions élémentaires du codage, ou bien expérimenter en relevant de nombreux défis qui te feront découvrir divers aspects du codage. »

Comme le précise Apple, Swift Playgrounds permet de découvrir « toutes les facettes de Swift, un langage de programmation puissant créé par Apple et utilisé par des professionnels pour créer de nombreuses apps très populaires de nos jours. Le code que tu écris fonctionne sans accroc lorsque tu passes de ton Mac à ton iPad. »

Grâce à cet apprentissage au codage, peut-être bien que vous deviendrez un développeur d’applications à succès. De plus, l’application est gratuite et traduite en français.

Pour installer Swift Playgrounds, veillez à ce que votre machine soit sous macOS Catalina 10.15.3 minimum.

› Télécharger l’application gratuitement sur le Mac App Store (Mac)

› Télécharger l’application gratuitement sur l’App Store (iPad)