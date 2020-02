Apple rejoint officiellement la Fast Identity Online Alliance (FIDO), une association ouverte dont la mission est de développer et de promouvoir des normes d’authentification plus sûres et d’aider à réduire la dépendance excessive des mots de passe.

Apple rejoint ainsi d’autres membres FIDO, tels qu’Amazon, Facebook, Microsoft, PayPal et Samsung, dans le but de prendre en charge la norme d’authentification U2F.

L’Universal 2nd Factor (U2F) est une norme ouverte qui renforce et simplifie l’authentification à deux facteurs (2FA) à l’aide de périphériques USB ou NFC basés sur des technologies de sécurité similaires à celles des cartes à puce. Les clés de sécurité U2F peuvent être utilisées comme méthode de vérification supplémentaire en deux étapes dans les services en ligne prenant en charge le protocole U2F, tels que Google, Dropbox et Facebook.

Les navigateurs Chrome, Firefox, Edge et Opera prennent en charge nativement U2F. Avec iOS 13.3, Safari prend également en charge les clés de sécurité conformes à FIDO2 telles que la YubiKey équipée d’un port Lightning.

La FIDO Alliance a été fondée en 2013 par un groupe également formé par Lenovo et Paypal pour remédier au manque d’interopérabilité entre les systèmes d’authentification sécurisés.