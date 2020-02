Même si les analystes prédisent une légère contraction entre 2020 et 2021, Amazon continue de dominer le marché américain des enceintes sans rivaux.

De nouvelles recherches de eMarketer confirment le grand succès des appareils Amazon Echo aux États-Unis, malgré une baisse dans les prochains mois et en 2021.

En 2019, la part de marché des appareils Echo aux États-Unis était de 72,9%, soit une augmentation de 2% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre devrait chuter à 69,7% en 2020 et 68,2% en 2021.

Dans tous les cas, Amazon est pratiquement sans égal. Les haut-parleurs intelligents de Google détiennent une part de marché de 31,1%, qui devrait passer à 32% en 2021.

Avec son HomePod, Apple entre dans la catégorie “autres” qui représentait en 2019 17,9% du marché. D’ici 2021, cette part devrait atteindre 18,8%.

« Depuis qu’Amazon a introduit ses enceintes Echos pour la première fois, il a construit un avantage important aux États-Unis et continue de repousser les défis de ses principaux concurrents », a déclaré Victoria Petrock, analyste chez eMarketer. « Auparavant, nous nous attendions à ce que Google et Apple progressent davantage sur ce marché, mais Amazon est resté très agressif. En proposant des appareils abordables et en développant davantage de compétences Alexa, la société a maintenu la demande d’appareils Echo élevée ».

Selon les données d’eMarketer, 83,1 millions d’enceintes intelligentes ont été vendues aux États-Unis en 2019.