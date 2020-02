Un nouveau rapport de Motherboard se concentre sur certains clients mails sur iOS et Mac qui ne seraient pas transparents avec la gestion des données personnelles des utilisateurs.

L’une de ces applications, classée dans le top 100 de l’App Store, vendrait les données personnelles des utilisateurs à des annonceurs et à des sociétés tierces sans aucun consentement.

En fait, Edison utiliserait des techniques de rebut pour vendre les données personnelles des utilisateurs. Les développeurs ont nié toute implication, déclarant qu’il s’agissait d’un bug logiciel qui sera immédiatement corrigé. Une situation très grave pour une entreprise qui prétend être un champion de la confidentialité sur son site Web.

Il s’agit d’une application très populaire qui, entre autres, avait déjà communiqué en interne les intentions de monétiser davantage les données de ses utilisateurs. Cleanfox et Slice sont deux autres clients mails incriminés.

Le COO de Cleanfox a déclaré à Motherboard que la vente de données utilisateur est bonne pour les consommateurs et les entreprises. De cette façon, dit-il, il est possible de monétiser les données de manière anonyme, d’offrir de plus en plus de fonctions dans l’application et en même temps de protéger la vie privée des consommateurs.

Le problème est toujours la transparence. Il suffirait d’informer correctement les utilisateurs et de leur donner la possibilité de fournir ou non ces informations.