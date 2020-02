Microsoft a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour de la suite Office sur iOS et iPadOS qui introduit de nouvelles fonctions et un nouveau style graphique dans Word, Excel et PowerPoint.

La version 2.34 de Word, Excel et PowerPoint relooke ces applications à partir de zéro. Après avoir effectué la mise à jour, vous remarquerez un changement radical par rapport à la conception précédente. Plusieurs changements ont également été introduits qui, selon Microsoft, rendront les nouvelles applications plus simples, plus rapides et “plus belles qu’avant”.

Les trois applications ont désormais une zone de texte alternative entièrement repensée, utile pour ajouter des légendes. Cela rend le contenu plus accessible ou permet marquer des éléments comme décoratifs. De plus, sur la nouvelle version d’Excel pour iOS, la fonction SEARCH.X a été mise en évidence. Elle vous offre la possibilité de trouver tout ce dont vous avez besoin dans un tableau ou dans une plage, ligne par ligne.

Vous pouvez télécharger gratuitement Word, Excel et PowerPoint sur l’App Store.