Panda Arcade vient de lancer Pico Tanks sur l’App Store, un nouveau jeu intéressant qui vous plongera dans des batailles de canons épiques.

Pico Tanks est un titre PvP frénétique axé sur l’aspect stratégique de chaque bataille. En fait, vous devrez concevoir vous-même vos propres chars redoutables en choisissant entre différentes combinaisons qui auront évidemment un impact différent pendant la bataille.

Le jeu dispose de beaucoup de cartes et de modes de jeu pour de très beaux jeux 3v3 avec vos amis. Vous pouvez vous essayer au mode lever de drapeau, où vous devrez capturer le drapeau et le lever aussi longtemps que possible, en même temps que le match à mort par équipe et récupérer les modes de charge, où vous devrez ramener une charge saine et sûre à la base. Vous aurez évidemment de nombreuses armes à disposition, pour un plaisir garanti avec vos amis.

Pico Tanks est disponible gratuitement pour iPhone, iPad et iPod Touch avec des achats intégrés. Ils vous permettront d’élargir votre arsenal plus rapidement. Le système d’exploitation requis est iOS 10 ou une version ultérieure. Êtes-vous prêt à plonger dans un combat au dernier coup ? Il vous suffit de vous lancer sur l’App Store pour télécharger ce très joli titre.

Pico Tanks est disponible gratuitement sur l’App Store