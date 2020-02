Lancé le 18 juin 2018, le HomePod n’a pas eu le succès escompté, probablement à cause d’une concurrence féroce. Le prix de 329 € est également en cause, jugé trop cher par les consommateurs. Apple aurait alors dans l’idée de commercialiser un HomePod 2, revu et corrigé pour mieux s’adapter au marché des enceintes connectées.

Selon ce que Bloomberg a révélé que dans les plans de la firme de Cupertino, il y aurait une deuxième révision du produit. Apple aurait fortement revu le matériel afin d’abaisser le prix de vente autant que possible. L’entreprise réduira probablement le nombre de tweeters, le portant à deux. De cette manière, le HomePod 2 pourrait être considérablement plus compact. Une taille plus petite lui permettrait de se rapprocher d’une sorte d’enceinte commune comme beaucoup d’autres disponibles sur le marché. Il reste à comprendre comment la société a l’intention de travailler d’un point de vue logiciel étant donné les graves lacunes actuelles de Siri. Il y a également un problème avec la détection vocale multi-utilisateurs et les sons ambiants. Sans oublier l’audio multi-pièces qui ne semble pas encore offrir un compartiment fonctionnel digne de ses rivaux.

Actuellement, les détails restent encore trop succincts, autant sur les caractéristiques que sur le prix public.