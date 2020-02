La saga RollerCoaster Tycoon, l’un des titres de gestion les plus populaires de tous les temps, revient sur iOS avec le nouveau jeu mobile amusant RollerCoaster Tycoon Story.

Le jeu vous accueille dans le légendaire parc d’attractions Eagleland, malheureusement tombé en ruine. Votre rôle sera évidemment de le ramener aux gloires du passé en affrontant et en résolvant toute une série de jeux de réflexion et de mini-jeux. Le titre est évidemment basé sur le très apprécié RollerCoaster Tycoon. Il utilise un système de jeu innovant pour la saga. Celui-ci sera utile pour obtenir des billets à utiliser plus tard pour effectuer toutes les diverses activités : les réparations, le nettoyage et la rénovation des différents commerces du parc.

Vous devrez collaborer avec tous vos employés d’entretien et le personnel du parc pour faire revivre le parc. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et deviendrez un véritable entrepreneur. De nombreux niveaux et mini-jeux disponibles vous permettront de vous plonger dans de nombreuses heures de plaisir.

Le titre nécessite iOS 9 ou une version ultérieure et est compatible avec les iPhone, iPad et iPod touch. Le jeu est gratuit, avec des achats intégrés pour accélérer votre progression.

RollerCoaster Tycoon Story est disponible gratuitement sur l’App Store.