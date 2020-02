Apple Arcade s’enrichit du nouveau titre Charrua Soccer, un jeu de football de style rétro, parfait pour se faire une petite session de jeu sur vos appareils Apple.

Charrua Soccer est un nouveau jeu inspiré par le peuple Charrúa, une tribu de guerriers ancienne, féroce et implacable d’origine uruguayenne, argentine et brésilienne.

Même aujourd’hui, le terme “Garra Charrúa” est utilisé dans le monde du football. Vous pouvez l’entendre souvent si vous suivez les matchs les plus importants des différentes ligues, en particulier lorsque certains footballeurs uruguayens ou sud-américains jouent. Roque Papa, le propriétaire du studio qui a développé le jeu, parle également du terme qui incarne le courage, la détermination et la force enracinés dans le football uruguayen.

Le jeu propose trois modes de jeu différents : solo, deux joueurs PvP et mode fête de groupe. Chaque équipe incarne son propre esprit caractéristique comme le Tiki-Taka ou le Catenaccio. Mettre l’accent sur l’esprit combatif du football uruguayen n’était qu’un des objectifs des développeurs. Le titre est en effet complet et varié et peut être apprécié par les joueurs de tous les pays.

Charrua Soccer est désormais disponible en téléchargement pour tous les abonnés Apple Arcade.