Des processeurs AMD sur Mac ? Il semblerait que oui, d’après de nouvelles références cachées dans la première bêta de macOS 10.15.4.

Conformément à la tendance observée ces derniers mois, les références aux processeurs AMD au sein de macOS Catalina continueraient de croître même dans la nouvelle bêta publiée tout récemment.

Étant donné que les processeurs actuellement utilisés sur Mac proviennent d’Intel, les hypothèses dérivant de ces références dans le code du système d’exploitation deviennent de plus en plus persistantes. Pour sa part, Apple n’a jamais confirmé ce changement potentiel de cap ni aux côtés de la gamme actuelle. Actuellement, seuls les cartes graphiques AMD sont utilisés dans certains MacBook Pro, iMac, iMac Pro et Mac Pro.

Mais quelles sont ces références dans le code ? Les références se rapporteraient aux noms de code des unités de traitement accéléré (APU) d’AMD telles que Picasso, Raven, Renoir et Van Gogh. Pour être plus clair, le terme APU est celui qui identifie le CPU avec le GPU intégré dans la même puce dans le même Marketing AMD.

Pour autant, nous ne saurons dire quand arrivera le premier Mac équipé d’un processeur AMD. Il est possible que ces références ne soient liées qu’à des tests internes et non à des projets futurs concernant la gamme Mac.