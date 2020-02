La nouvelle série Mythic Quest: Raven’s Banquet d’Apple a fait ses débuts aujourd’hui sur Apple TV+.

Contrairement aux précédentes séries telles que The Morning Show, See et Servant, les neuf épisodes de l’émission sont déjà disponibles. Mythic Quest: Raven’s Banquet est la première comédie d’Apple, qui suit les créateurs d’un jeu vidéo MMORPG cherchant à créer leur première extension de jeu.

La série a été créée par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail dans la sitcom “It’s Always Sunny in Philadelphia”. McElhenny joue également le directeur créatif égocentrique de l’entreprise, Ian “Iron” Grimm. Son personnage ressemble à un mashup du PDG de Twitter Jack Dorsey et du créateur de jeux des années 90 John Romero, qui se considère comme un génie créatif au niveau de Steven Spielberg et James Cameron.

Parmi les interprètes de la série, on trouve également par F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.

Pour accéder à Apple TV+, il vous faudra souscrire à un abonnement sans engagement de 4,99€/mois. Si vous avez acheté un produit Apple récemment, alors vous aurez droit à un 1 an gratuit au service.