Korea Telecom, un important opérateur de téléphonie mobile sud-coréen, a lancé les précommandes de l’iPhone 9…qu’Apple n’a pas encore officialisé.

De plus en plus de sources sont désormais convaincues qu’Apple lancera l’iPhone 9 fin mars. Pourtant, il n’y a toujours rien d’officiel pour le moment. Cela n’empêche pas Korea Telecom d’enregistrer déjà les premières précommandes de l’iPhone 9.

Pour faire la publicité de l’appareil, Korea Telecom a pris une photo de iPhone 8 PRODUCT (RED). Il est probable que l’opérateur ne se trompe pas, car l’iPhone 9 devrait avoir un design similaire à ce modèle.

Évidemment, cela ne signifie pas que KT a reçu des informations directement d’Apple. L’opérateur fait surtout confiance aux nombreuses rumeurs des dernières semaines.

Notez que KT accepte également les précommandes pour les Samsung Galaxy S20 et les écouteurs Galaxy Buds+ qui ne seront officiellement dévoilés que le 11 février.

Quant aux fonctionnalités les plus probables, l’appareil sera muni de Touch ID intégré dans le bouton Home, du processeur A13 déjà vu sur l’iPhone 11 et un design similaire à l’iPhone 8. Il y aura donc un écran LCD 4.7 pouces, avec les bords noirs sur la partie supérieure et inférieure de l’appareil. Et normalement, il n’aura droit qu’à un seul appareil photo à l’arrière.

Nous verrons le mois prochain si les rumeurs étaient dans le vrai. Ces dernières annoncent également un prix d’environ 399 dollars. Un iPhone pas cher pourrait en effet permettra à Apple d’attirer davantage de clients sur ses services. Rien qu’avec Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music, la firme de Cupertino pourrait gagner son pari.