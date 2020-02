Apple prend officiellement en charge les changements de politique qui permettraient aux patients d’accéder plus facilement à leurs dossiers médicaux numériques et de les partager avec leurs médecins, y compris via des applications.

CNBC explique que les modifications des règles proposées par le ministère de la Santé et des Services aux patients ajouteraient de nouvelles exigences pour faciliter « la circulation des informations médicales entre les systèmes de santé et les patients ». Les données cliniques seraient accessibles via les API requises.

Apple fait partie des partisans de ce changement, mais il existe également des entreprises qui s’opposent à la nouvelle norme. Il s’agit notamment d’Epic Systems, un fabricant de logiciels de dossiers médicaux utilisé par de nombreux hôpitaux aux États-Unis. Les opposants comprennent également plusieurs hôpitaux américains.

Dans la lettre, les opposants soutiennent que les modifications des règles axées sur l’interopérabilité seront « excessivement lourdes pour notre système de santé et compromettront la vie privée des patients ».

Les avantages pour Apple seraient cependant nombreux, étant donné que l’application Santé pourrait être utilisée officiellement pour accéder et partager les dossiers médicaux numériques avec les hôpitaux et les médecins.