Hier soir, Apple a publié la première bêta de macOS Catalina 10.15.4 qui, en plus d’introduire les améliorations de performances habituelles et les corrections de bugs système, a également apporté quelques nouvelles intéressantes.

Dans cette nouvelle bêta de macOS Catalina, Apple a introduit une fonction d’accessibilité permettant de contrôler le curseur de l’écran grâce aux mouvements de la tête. Cette fonctionnalité tire parti de la caméra du Mac, à activer dans les paramètres d’accessibilité. L’objectif premier est bien entendu pour aider les personnes ayant des problèmes moteurs.

L’utilisateur peut également le personnaliser, par exemple en s’assurant que le pointeur suit toujours les mouvements de la tête, quel que soit l’emplacement du front. Par défaut, le système reçoit les entrées de la caméra intégrée sur le Mac, mais vous pouvez également choisir un autre appareil en cliquant sur le menu à côté de la caméra.

New “head pointer” accessibility feature in 10.15.4. Control the cursor with head movements. pic.twitter.com/VJuZ2JR503

— Guilherme Rambo (@_inside) February 5, 2020