Le succès de l’Apple Watch n’est plus à faire et, les données partagées par Strategy Analytics, montrent même qu’en 2019, elle a surpassé les ventes de toutes les montres suisses.

En 2019, Apple a vendu environ 30,7 millions d’unités dans le monde, soit une augmentation de 36% par rapport aux 22,5 millions livrées en 2018.

En revanche, l’industrie horlogère suisse, qui comprend toutes les marques horlogères produites dans le pays, aurait vendu un total de 21,1 millions d’unités en 2019, en baisse de 13% par rapport aux 24,2 millions écoulées en 2018.

En clair, à elle seule, l’Apple Watch s’est vendue plus que toutes les montres suisses du marché. Selon Strategy Analytics, la montre d’Apple est incroyablement populaire en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie. C’est notamment grâce à ses « technologies intuitives, un design attrayant et des applications ».

Les montres suisses restent populaires auprès des consommateurs plus âgés, tandis que les jeunes préfèrent les montres connectées.

Entre autres choses, même les fabricants suisses tels que Swatch et Tissot qui se sont lancés dans le monde des montres connectées ont obtenu des résultats bien inférieurs aux attentes.