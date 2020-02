L’une des fonctionnalités les plus intéressantes introduites avec la première bêta d’iOS 13.4 est “CarKey”. Elle vous permet d’utiliser l’iPhone comme clé de voiture et plus encore.

CarKey est une nouvelle API qui vous permet d’utiliser un iPhone, mais aussi une Apple Watch, pour ouvrir et fermer les portes d’une voiture, en plus de pouvoir la démarrer. Les utilisateurs pourront utiliser CarKey dans toutes les voitures compatibles avec les systèmes NFC, grâce auxquels il suffira de garder l’appareil à proximité du véhicule pour l’utiliser comme une véritable clé.

Il ne sera pas nécessaire de s’authentifier avec lFace ID, mais simplement d’avoir l’iPhone près de la voiture. De plus, CarKey fonctionne de manière similaire aux cartes Transit Express, c’est-à-dire avec un iPhone ou une Apple Watch même avec des batteries complètement déchargées.

Le processus d’appairage entre l’iPhone et la voiture sera effectué via l’application Wallet, mais il sera nécessaire d’avoir l’application du constructeur automobile pour procéder à la configuration finale. Les utilisateurs devront ensuite placer l’iPhone sur le lecteur NFC dans la voiture pendant le processus initial, après quoi CarKey sera disponible dans l’application Wallet. Par la suite, la clé peut également être ajoutée sur Apple Watch.

Un autre élément intéressant de CarKey est qu’il peut être partagé avec d’autres personnes, par exemple avec des membres de la famille. Les conducteurs peuvent inviter d’autres personnes directement depuis l’application Wallet, afin de permettre l’accès à la voiture sur leur iPhone et Apple Watch.

Apple travaille déjà avec certains constructeurs automobiles pour implémenter CarKey, en attendant que iOS 13.4 soit disponible en version finale.

Concernant CarPlay, avec iOS 13.4, vous pourrez afficher les données des applications de navigation tierces telles que Google Maps et Wave dans le tableau de bord. En outre, les commandes d’appel seront également disponibles pour l’application Téléphone ou toute application VoIP que vous utilisez.