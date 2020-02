Disponible depuis le 17 janvier, Little America, une série basée sur des histoires vraies, est à nouveau mis en lumière par Apple.

Dans les trois vidéos fraîchement publiées sur la chaîne YouTube Apple TV, Apple invite le spectateur à entrer dans le monde d’Epic Magazine. Pour ce faire, plusieurs intervenants font état des fondements de la série.

Inspiré des histoires vraies présentées dans Epic Magazine, “Little America” va au-delà des gros titres. Chaque élément narré aura à sa base la vie particulière qui caractérise encore aujourd’hui l’existence et la vie tranquille d’un citoyen immigré aux États-Unis. Tout sera ensuite assaisonné avec une bonne dose de romance, de rire et une aspiration finale juste et appropriée vers une vie meilleure.

La première saison se compose de huit épisodes d’une demi-heure, chacun avec sa propre histoire unique de différentes parties du monde

Nous vous rappelons que la série est déjà disponible sur Apple TV+ (4,99€/mois).