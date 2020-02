Genius a annoncé que les nouveaux épisodes de la série Verified dédiés aux coulisses de l’industrie musicale seront disponibles en avant-première sur Apple Music.

Depuis 2016, Genius a produit plus de 800 épisodes de la populaire série Verified. Les prochains épisodes seront présentés et publiés en avant-première exclusive sur Apple Music, grâce à un partenariat entre Genius et Apple.

La série, composée d’épisodes de quelques minutes, invite les musiciens à s’asseoir et à parler de créativité, de curiosité et de la naissance de leurs chansons. Ces dernières années, des artistes tels que Billie Eilish, J Balvin, Ice Cube, Chance the Rapper, Cardi B et bien d’autres ont déjà participé à des épisodes de Verified.

Le premier épisode exclusif sur Apple Music est déjà disponible, avec deux nouveaux épisodes mettant en vedette Alec Benjamin et Young Baby Tate. D’autres épisodes seront lancés prochainement avec la participation de Caroline Polachek, 24kGoldn, Olivia Rodrigo et de nombreux autres artistes.

L’intégration entre Genius et Apple est possible grâce à la nouvelle API du lecteur Web Apple Music. L’API a fait ses débuts à la WWDC 2018.