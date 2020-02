Avec plusieurs améliorations apportées ces dernières semaines, iCloud.com sur iOS et Android est beaucoup plus complet. Apple vous permet désormais de profiter de toutes les fonctionnalités directement depuis le navigateur Web.

Maintenant, vous pouvez facilement accéder aux applications Photos, Notes, Rappels, Localiser, iCloud Drive, Contacts et Mail à partir de votre navigateur mobile sur iPad, tout comme dans la version de bureau d’iCloud.com. Sur les iPhone et Android, cependant, la prise en charge est limitée aux photos, notes, rappels et Localiser.

Les utilisateurs peuvent effectuer n’importe quelle opération, y compris la possibilité de télécharger de nouvelles photos directement depuis l’appareil photo ou la bibliothèque.

Avant, la version mobile était très limitée, en particulier sur Android. Heureusement, Apple a apporté des changements assez radicaux pour améliorer l’expérience utilisateur.