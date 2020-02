ConceptsiPhone revient avec un nouveau concept intéressant publié sur sa chaîne YouTube qui concerne le prochain iPhone 9, attendu en mars.

Ce concept se révèle plus réaliste de tous ceux vus jusqu’ici. Et pour cause, il est basé sur toutes les rumeurs les plus faibles de ces dernières semaines. Rappelons que la plupart d’entre elles évoquaient une concept très similaire à l’iPhone 8. Bien sûr, l’appareil devrait être doté de plus récents composants, comme le processeur A13 Bionic.

En façade, on trouve un écran LCD IPS de 4,7 pouces, qui dans le concept est défini comme le “meilleur écran LCD” avec un verre ultra-résistant. Sur le bas de l’écran, Apple devrait toujours proposer le capteur Touch ID. Face ID ne semble pas être au programme sur cet iPhone 9.

Au dos, ce concept opte pour un désign évidemment très similaire à celui de l’iPhone 8, mais avec une finition satinée, donnant une touche “premium” à l’appareil. Cela lui permet en quelque sorte de se distinguer du verre de l’iPhone 8. ConceptsiPhone nous propose quatre coloris : noir, blanc, (PRODUCT) RED et noir de jais. Cette dernière couleur est celle que nous avons connu pour la première et dernière fois avec les iPhone 7 et 7 Plus. Le rendu était très joli mais aussi très facile à rayer.

On passe ensuite à la partie photo, où dans le dos vient se loger un seul capteur. Néanmoins, ce capteur devrait garantir d’excellentes photos grâce à l’ouverture f/1.4.

En terme de puissance, la puce A13 Bionic sera normalement présente pour offrir de belles performances. Il s’agit du même SoC qui équipe actuellement les iPhone 11/11 Pro. Tout cela pour seulement 399 $, au moins comme imaginé par le concept.

Que pensez-vous de ce possible iPhone 9 ?