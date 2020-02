Depuis aujourd’hui, Apple propose des comptes développeurs gratuits aux organisations à but non lucratif. Cela concerne 13 pays dont la France, l’Australie, le Canada, l’Italie, l’Allemagne, l’Israël, le Mexique ou encore la Corée du Sud.

Le compte Dev gratuit peut être demandé par des organisations à but non lucratif, des établissements d’enseignement accrédités et des agences gouvernementales qui ont l’intention de distribuer uniquement des applications gratuites sur l’App Store. Parallèlement, la firme a également publié le nouveau package open source “Swift Crypto”.

Apple examinera chaque demande et contactera les parties prenantes pour vous faire savoir si la demande de compte gratuit a été acceptée. Rappelons que le coût d’un compte standard est de 99 € par an.

L’entreprise a également annoncé un nouveau package open-source appelé “Swift Crypto”. Celui-ci apporte toutes les API associées à Swift. Il permet aux développeurs Swift d’accéder aux API pour un ensemble d’opérations cryptographiques quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils sont déployés.

Cette nouvelle bibliothèque offre une solution multiplateforme pour l’utilisation de l’API CryptoKit. Cela signifie que sur toutes les plates-formes prises en charge par Swift, il est désormais possible d’écrire la commande « import Crypto » pour obtenir toutes les API CryptoKit.

Sur les plateformes Apple, Swift Crypto fera directement référence à CryptoKit. Cependant, une nouvelle implémentation basée sur BoringSSL sera utilisée sur d’autres plateformes. Cela donne aux utilisateurs de Swift un accès simple à des API cryptographiques sécurisées et faciles à utiliser sur toutes les plateformes.

Retrouvez davantage d’informations à cette adresse.