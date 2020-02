Apple News a lancé une section spéciale pour couvrir l’élection présidentielle de 2020, dans le but de n’afficher que des sources d’informations fiables et d’éviter les fakes news.

La 59e élection présidentielle de l’histoire des États-Unis se tiendra le 3 novembre 2020. Un événement d’une importance fondamentale pour le pays et pour le monde entier. Les dernières élections, celles de la victoire de Donald Trump, ont été au centre de nombreuses controverses pour la diffusion de fausses informations sur divers réseaux sociaux qui aurait aidé l’actuel président à remporter l’élection présidentielle.

De son côté, Facebook & co. ont pris des mesures pour empêcher la propagation de fakes news pendant les élections. Apple tentera également de faire de même avec la plate-forme Nouvelles.

La section comprendra non seulement des informations de sources fiables, mais aussi un guide des candidats et des propositions, des résultats en temps réel, la diffusion en direct des débats et d’autres contenus spéciaux.

Apple a présenté en détail cette nouvelle section sur News :

« Aujourd’hui, Apple a introduit une couverture spéciale pour l’élection présidentielle américaine de 2020, organisée par Apple News et comprenant des nouvelles, des informations et des données fiables provenant de dizaines de sources d’actualités. La couverture d’Apple News 2020 est la ressource la plus complète disponible, avec des rapports et analyses d’ABC News, CBS News, CNN, FiveThirtyEight, Fox News, NBC News, ProPublica, Reuters, The Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, TIME, USA Today et autres.

Le contenu comprendra des guides, des reportages spéciaux, les résultats des élections en temps réel, des informations sur les tendances de nombreuses sources et bien plus sous tous les angles politiques. »