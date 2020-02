La plupart des usines Foxconn en Chine resteront fermées jusqu’au 10 février, comme l’a demandé le gouvernement pour tenter de contenir l’épidémie de coronavirus dans le pays. Le risque réel est cependant que cette fermeture puisse être prolongée.

D’après Reuters, les expéditions de produits Apple assemblés par Foxconn pourraient être interrompues pendant plusieurs semaines. L’épidémie en Chine ne semble en effet pas s’arrêter. Si les usines de Foxconn restent fermées au-delà du 10 février, même pendant quelques jours de plus, Apple ne sera pas en mesure de maintenir sa vitesse d’expédition actuelle dans le monde entier.

La société chinoise est le partenaire Apple le plus important concernant la production d’iPhone, iPad, mais aussi Mac et pas seulement. Tout cela pourrait avoir des répercussions sur les ventes mondiales et également sur les résultats trimestriels d’Apple. Plusieurs analystes ont déjà revu à la baisse leurs attentes pour les trois premiers mois de l’année.

Pendant ce temps, Apple a elle-même fermé tous les magasins en Chine et a limité ses activités dans le pays.