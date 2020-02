Twitter dit qu’il sera désormais plus facile de repérer les conversations dans l’application iOS. Tout cela grâce à une ligne latérale qui reliera les tweets inhérents à la même conversation.

Vous pouvez consulter les actualités directement ci-dessous:

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.

This new layout makes it easier to see who’s replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 31, 2020