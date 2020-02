Le site Apple.com prend vie avec certains des personnages de jeu les plus importants présentés sur Apple Arcade. Apple a également publié un nouveau spot dédié à son service de jeux.

Le site Web d’Apple a été transformé avec l’ajout de plusieurs personnages Apple Arcade qui sautent sur les iPhone, essaient les AirPods ou regardent Apple TV ensemble.

Une idée vraiment sympa et percutante, étant donné que c’est l’une des rares fois où Apple apporte à son site Web des personnages et des éléments tiers indirectement liés à l’entreprise. Tout cela peut être vu sur le site Web d’Apple, mais pas encore sur Apple.fr.

Les animations sont très agréables et amusantes. Elles mettent en évidence certains des protagonistes des jeux d’Arcade. Jetez un oeil, ça vaut le coup.

Apple a également publié une nouvelle baptisée “A new world to play in”. On y voit les jeux “Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm”, “Skate City”, “Little Orpheus”, “What the Golf”, “Lego Brawls”, “Shinsekai: Into the Depths” et “Ultimate Rivals: The Rink.

La vidéo met en évidence l’attrait d’Apple Arcade pour les joueurs de tous âges et pour tous les appareils Apple.

Pour rappel, le service est déjà disponible au prix de 4,99 €/mois. Cet abonnement sans engagement vous donne accès à une certaine de jeux gratuits. Précisons qu’il n’y a aucune publicité, ni achats intégrés. Le service commence petit à petit à se doter de titres vraiment sympas, que vous ne trouverez nulle par ailleurs.