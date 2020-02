L’analyste Ming-Chi Kuo a publié une nouvelle note sur les éventuelles répercussions que le coronavirus aura sur Apple à moyen et long terme.

Selon Kuo, l’épidémie du coronavirus aura un impact sur les expéditions d’iPhone au cours du trimestre en cours. L’ensemble du marché des smartphones devrait aussi être touché au premier semestre.

Plus précisément, l’analyste s’attend à ce que les expéditions d’iPhone baissent de 10% au cours de ce trimestre, à tel point que les estimations de ventes ont chuté à 36-40 millions d’unités. Kuo ne fait pas de prévisions pour le deuxième trimestre de l’année, mais n’exclut pas non plus des répercussions sur cette période.

De son côté, Apple a fermé tous les Apple Store en Chine au moins jusqu’au 9 février, mais l’impact pourrait être beaucoup plus important.

Apple pourrait présenter le nouvel iPhone 9 en mars prochain, mais le coronavirus pourrait retarder le lancement.