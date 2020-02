Apple a récemment ajouté une nouvelle option pour les clients, qui ont désormais la possibilité de réparer les iPhone localement et dans des centres tiers dans certaines villes des États-Unis.

Ces réparations ne seront pas effectuées directement par Apple, mais par Go Tech Services, un service de réparation autorisé par la société. C’est une option alternative pour le client qui ne veut pas se rendre en Apple Store ou qui ne veut pas attendre que son produit soit envoyé dans un centre de réparation.

Cependant, cette option est limitée uniquement aux réparations de l’iPhone, pour le moment. Les propriétaires d’Apple Watch, iPad, Mac, Apple TV et HomePod devront nécessairement suivre les procédures normales d’Apple pour une réparation.

Pour accéder à cette nouvelle option, c’est très simple. Il suffit d’aller simplement sur la page Web d’assistance Apple et dans « Planifier une réparation ». Selon le problème et l’emplacement du client, la réparation via Go Tech Services sera ou ne sera pas répertoriée comme une alternative aux Apple Store et aux fournisseurs de services autorisés.

Les réparations sur place des services Go Tech sont actuellement accessibles dans les villes de Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco. Il est probable que d’autres domaines soient également couverts par le service, mais il est difficile de le savoir car Apple ne fournit pas une liste complète.

En outre, il semble que Go Tech Services est actuellement en mesure de gérer une gamme limitée de réparations, telles que le remplacement des écrans.