À l’automne prochain, Apple présentera officiellement ses nouveaux iPhone 12, lesquels sont actuellement très présents dans les rumeurs. Certaines d’entre elles sont plus ou moins tirées par les cheveux, tandis que d’autres tentent d’être plus proche du “possible”. Le designer The Hacker 34 a justement publié un nouveau concept basé sur les rumeurs les plus fiables.

En premier lieu, parlons de la conception générale, qui ressemble en partie à l’iPhone 11 Pro, notamment avec cet écran à encoche. Vous verrez également plus bas que le châssis vous rappellera d’anciens iPhone. Sinon, à l’arrière, on retrouve toujours cette bosse carrée où sont logés les modules photo.

Dans ce concept, l’iPhone dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1/6,8 pouces avec une résolution de 2688 x 1242 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dans la partie supérieure de l’écran, il y aura toujours une encoche légèrement plus étroite que par le passé, avec les capteurs classiques, le haut-parleur, Face ID et la caméra frontale.

A l’arrière, la bosse carrée abritera quatre capteurs photo : en plus des trois capteurs déjà présente sur l’iPhone 11 Pro, il y a un quatrième capteur 3D ToF pour les fonctions AR.

Enfin, le concept imagine l’arrivée de la fonction Powerdrop, c’est-à-dire la recharge sans fil inversée. Grâce à elle, il sera possible de recharger sans fil un autre appareil, comme chez Samsung.

Comme dit plus haut, le châssis ressemble à celui de l’iPhone 5/5S/SE, avec des bords tranchés et non arrondis. En fait, l’iPhone 12 pourrait reprendre un partie du design de l’iPhone 11 et d’anciens iPhone. Ce châssis n’est pas non plus sans rappeler celui du dernier iPad Pro de 2018.

Découvrez ce concept en vidéo, cela vous donnera une meilleure idée :

N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.