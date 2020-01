La NFL a annoncé que toutes les performances musicales du Super Bowl LIV seront ajoutées sur Apple Music. Cela comprend également le concert d’une demi-heure de Jennifer Lopez et Shakira.

Comme l’a confirmé Billboard, un album sera publié sur Apple Music avec toutes les performances du Super Bowl LIV, y compris l’hymne national Demi Lovato, la performance de Yolanda Adams et le concert de la mi-temps.

Toutes les performances vidéo seront disponibles sur Apple Music, Spotify et YouTube, y compris l’émission de 3 minutes avec Jennifer Lopez et Shakira. Les vidéos seront publiées immédiatement après les représentations en direct.

L’album Live Super Bowl LIV sera également disponible en pré-commande aujourd’hui sur iTunes. Tous les bénéfices des ventes de l’hymne national et de la chanson American the Beautiful iront à des œuvres caritatives, en faveur d’organisations qui œuvrent pour améliorer la l’éducation et le progrès économique dans les régions les plus difficiles des États-Unis, ainsi que l’amélioration des relations entre la police et les communautés locales.