Cecily Strong de Saturday Night Live débarquera sur Apple TV+ avec une nouvelle série musicale mettant en vedette un couple amoureux.

La série acquise par Apple a été créée par Cinco Paul et Ken Daurio, connus pour avoir écrit tous les films d’animation de la saga Despicable me (Moi, moche et méchant).

Pour le moment, il n’y a toujours pas de nom officiel. Toutefois, nous savons que cette nouvelle série met en scène deux petits amis qui essaient de donner une nouvelle vie à leur relation en partant pour un voyage de routard. Au cours de ce voyage, les deux tombent sur la ville de Schmigadoon, où tout le monde agit et chante comme s’il s’agissait d’une comédie musicale des années 40. Le couple découvre qu’il ne peut pas quitter la ville tant qu’il n’a pas trouvé le véritable amour.

Ce serait donc la deuxième série comique à venir sur Apple TV+ après Pshysical.

Cecily Strong a rejoint Saturday Night Live en 2012. Dans la série, elle incarne plusieurs personnages inhabituels, dont une caricature hilarante de Melania Trump. En tant qu’actrice, elle a couvert plusieurs rôles dans des séries télévisées et des films, y compris les derniers Ghostbusters.

Les producteurs exécutifs de la série seront Lorne Michaels et Andrew Singer.