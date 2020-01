Apple continue d’étudier la reconnaissance de l’écriture manuscrite pour les écrans tactiles, mais les derniers brevets concernent également l’affichage de l’écriture manuscrite sur l’écran de l’iPhone et de l’iPad.

Apple a déjà déposé plusieurs brevets concernant des aspects de la reconnaissance d’écriture manuscrite, mais celui dont nous parlons aujourd’hui concerne à la fois la reconnaissance et la visualisation de l’écriture manuscrite. En plus de reconnaître et de réagir réellement à un utilisateur qui écrit sur l’écran, l’appareil peut également recréer le texte écrit. L’objectif est de rendre l’utilisation des équipements informatiques plus naturelle et en particulier de réduire le nombre de clics et de touches de la souris, de l’écran ou du trackpad pour sélectionner et manipuler des objets sur l’écran.

Dans le brevet U.S. 20200034037 intitulé “Dispositif, méthode et interface utilisateur graphique pour la simulation et l’interaction avec du texte manuscrit” Apple dit que :

« Les méthodes traditionnelles pour effectuer ces manipulations sont lourdes et inefficaces. Par exemple, l’utilisation d’une séquence d’entrée basée sur la souris pour sélectionner un ou plusieurs objets d’interface utilisateur et effectuer une ou plusieurs actions sur les objets d’interface utilisateur sélectionnés est fastidieuse et crée une charge cognitive importante pour un utilisateur. Ces méthodes prennent plus de temps que nécessaire, ce qui entraîne un gaspillage d’énergie. Cette dernière considération est particulièrement importante dans les appareils alimentés par batterie. »

Apple décrit la séquence d’événements qu’un utilisateur verra :

« Un périphérique reçoit une entrée utilisateur qui correspond à une séquence de caractères. En réponse à la saisie de l’utilisateur, l’appareil affiche un texte manuscrit simulé qui inclut également la modification de l’apparence des caractères dans le texte écrit par l’utilisateur. »

Le détail du brevet concerne la manière dont un système peut répondre à différentes utilisations, y compris par exemple la manière de désigner et comment les caractères sont écrits.

En plus de la reconnaissance de forme, le brevet explique également comment surveiller la pression sur l’écran.